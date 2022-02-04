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【高息股】太古地產旗下中港美商場 去年銷售額全升

股樓投資 23:02 2022/02/04

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太古地產(01972)公布上季營運數據。期內香港整體出租率為97%。租金表現方面，位於中區的太古廣場去年租金下調4%，位於東區的太古坊則加租4%，當中的港島東中心及太古坊一座，去年加租一成。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股   詳情請看【下一頁

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零售物業方面，除了去年下旬才開業的上海前灘太古里，太古地產位於中港美的各零售物業，去年零售銷售額全線上升。其中位於美國的Brickell City Centre去年零售銷售額大升112%。

比亞迪上月新能源車產銷量 按年增逾3倍  詳情請看【下一頁

太古地產表示，太古坊正全力發展成為國際商業區，其中「太古坊二座」預計於今年中落成。項目落成後將為太古坊新增100萬平方呎甲級辦公樓樓面。位於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建進度良好，將為太古廣場物業組合新增約逾22萬平方呎辦公樓面。公司又指，第五波疫情影響了市場復甦的步伐，零售業首當其衝，尤其對餐飲、美容健身以及消閒娛樂行業打擊嚴重。

內地新投資方面，太古地產表示正發展一系列新項目，包括北京頤堤港擴建(二期)項目和保育及活化上海張園石庫門歷史建築群。張園項目第一階段預計今年夏季開業。而於大灣區，公司正探索在廣州市荔灣區聚龍灣片區開發零售項目的可能性。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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