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【轉廢為材】Y‧PARK回收量料倍增至日均60公噸 環境局局長：支持循環經濟

理財智慧 14:15 2022/02/04

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環境局局長黃錦星今日（4日）發表網誌，介紹已於去年6月啟用的 Y‧PARK [林 · 區]。他預計至今年下半年，Y‧PARK [林 · 區]的回收量會倍增至日均約60公噸。Y·PARK [林·區]位於屯門曾咀，鄰近新界西堆填區，設立是為了推動園林廢物的回收，並將其轉化為有用物料，減少棄置堆填區及相關的碳排放，長遠實現零廢堆填及促進碳中和。

環境局局長表示，Y‧PARK [林 · 區]配置一整套木材處理設備，包括木材破碎機、鎅木機、切割機、焗乾及消毒設備等機器，可處理大樹粗枝，提升本地將園林棄置物轉廢為材的能力，並締造香港循環經濟的新機遇，以及更多綠色就業的良機。
他指，Y‧PARK [林 · 區]於啟用首半年，已日均接收約30公噸的園林棄置物。建築署、土拓署、渠務署、房屋署、路政署、水務署及漁護署等政府部門，亦將合適的園林廢物送往 Y‧PARK [林‧區] 回收再造。他指，預計至今年下半年，Y‧PARK [林‧區] 的回收量會倍增至日均約60公噸，並呼籲公私營各界支持 Y‧PARK [林 · 區]，善用此轉廢為材新設施。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Y‧PARK [林 · 區]最近推出桃花回收計劃（按此了解），將送抵的桃花將由Y‧PARK [林 · 區]改造成各種有用的可再生產品。環境局局長表示，以往亦將所收集的園林棄置物分類暫存，然後陸續轉化成各類再生產品，供使用者利用。例如，經處理的粗大樹幹及粗樹枝，宜生產成木板或木方，可予匠師製作傢俱、裝飾和藝術品等，亦可供裝修工程使用。他亦指，一些政府部門及環保署轄下有機資源回收中心O‧PARK1，亦已開始試用Y‧PARK [林 · 區] 所出產的再生產品，農友、園藝公司、木藝家等亦陸續試行採用。
他續指，有關生物炭生產試驗設施的設置及營運合約已於去年12月批出，預計設計及建造需時約1年，並將於測試後進入為時4年的營運期，估計每年可處理約6,000公噸木質廢料。環保署會適時與各政府部門商討，安排在不同範疇試行應用試驗設施所產的本地生物炭，支持環保創科及循環經濟，配合香港力爭碳中和。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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責任編輯：龍紀瑩

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