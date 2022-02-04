【古幣拍賣】英生態學家挖出亨利三世國王金幣 世上僅存8枚 創拍賣價世界紀錄

根據專業拍賣行斯賓克（Spink Auctions）指，英國一名業餘尋寶愛好者早前在田地意外發現一枚亨利三世鑄造的金幣，該批金幣目前世界上僅存8枚，極為罕見。日前在倫敦拍賣行拍出64.8萬英鎊（折合約685.1萬港元）的破紀錄高價。

據消息指，於去年9月，52歲的生態學家兼業餘歷史學家馬洛里（Michael Leigh-Mallory）使用金屬探測器在英格蘭德文郡尋寶，結果幸運地在赫米奧克（Hemyock）村莊附近的農田找到一枚金幣。

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後來馬洛里在Facebook上分享了一張照片，立即引起斯賓克拍賣行的高級錢幣學家兼拍賣師埃德蒙（Gregory Edmund）注意，並告訴他這枚金幣非常罕見。後來，經過鑑定證實，這是一枚亨利三世時期鑄造的金幣。

據指，這枚金幣為英國第一枚鑄造的金幣，這件有700年歷史的文物，不僅是以英國「最有價值的單枚硬幣」載入史冊，而且還是「拍賣史上最昂貴的英國中世紀硬幣」。金幣的正面印有1216年至1272年在位的英國君主亨利三世國王的頭像，並頭戴王冠、右手執權杖、左手拿著王權寶球，端坐在王座上，外圍寫著他的名號。金幣背面則是十字紋飾與五葉花瓣，外圍是負責鑄造之人的名字。

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責任編輯：龍紀瑩