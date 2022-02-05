【新冠疫苗】美國建議首兩劑新冠疫苗 接種相距時間增至8周

美國衛生官員周五（5日）表示，正在考慮將更改接種輝瑞（PFE）/BioNTech及Moderna（MRNA）疫苗的首兩針之間的相距時間增至8周，以降低接種人士出現心肌炎的風險，並提高疫苗有效性。

美國疾控中心（CDC）官員 Sara Oliver表示，當局正在考慮在拉長首兩劑輝瑞/BioNTech及Moderna疫苗的接種相距時間至8周。目前，前者的相距時間為3周，後者為4周。

Sara Oliver說，接種相距時間或可以降低接種者出現罕見的心肌炎的風險。心肌炎是一種罕見的mRNA疫苗副作用，並在年輕男性中更為常見，輝瑞/BioNTech和Moderna疫苗均採用該技術。

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Sara Oliver又指，延長相距時間亦可提高疫苗效力。不過，她表示，若CDC最終更改接種時間，部分民眾仍可在較短的時間內接種兩劑疫苗，特別是一些高風險人群。

美國已有超過2.12億人完成接種疫苗，但年齡在12至39歲之間的民眾，仍有大約3,300萬人尚未接種疫苗，Sara Oliver這一年齡段在接種疫苗後患心肌炎的風險更高。

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責任編輯：黃苑筠