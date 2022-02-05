【央行收水】大摩：料全球央行將展開史上最大規模量化緊縮

據《路透社》報道，摩根士丹利分析師周五（4日）稱，全球主要央行即將展開「史上最大規模的量化緊縮」，估計價值2.2萬億美元的財務支持在未來12個月消失。

全球通脹飆升正迫使美國聯儲局（Fed）、歐洲央行、日本央行和英倫銀行收緊在疫情期間採取對經濟支持政策。

分析師預計聯儲局今年將加息5次，這將是自2005至2006年以來最多的一輪加息。本周，英國央行迎來3個月內第2次加息，歐洲央行行長的態度亦令市場加大對其將10年來首次加息的預測。

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摩根士丹利表示，四大央行的資產負債表規模將在5月見頂。預計這一輪緊縮將減少2.2萬億美元的財政支持，規模是2018年減少約5,000億美元的4.5倍。

由於通過「定向長期再融資操作」（TLTRO）的流動性減少，分析師預測歐洲央行的資產負債表在2022年5月至2023年5月的縮減速度實際上將快過聯儲局。

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責任編輯：黃苑筠