【元宇宙】防性騷擾發生 Meta推元宇宙社交距離

Facebook 母公司 Meta（FB）周五（4日）宣布，在其虛擬實境平台Horizo​​n Worlds和Horizo​​n Venues推出新功能，用家可與他人保持社交距離，以防在元宇宙（metaverse）中被欺凌及性騷擾。

Meta副總裁Vivek Sharma在網誌中表示，在其元宇宙平台Horizo​​n Worlds和Horizo​​n Venues推出「個人邊界」（Personal Boundary）功能，用户可以與其他人保持近4呎的社交距離，一旦用户越過他人的「個人邊界」，其虛擬分身的手就會消失。他指該功能會繼續進行改進，Meta考慮容許用家自行調整距離。

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Vivek Sharma稱此功能有助避免用户不必要接觸，認為這將有助平台設定行為規範。「個人邊界」是默認開啟，但用户仍可以用拳頭與他人碰撞或擊掌。

早前一名英國女子投訴，稱在虛擬實境平台受到性騷擾，遭到其他用户「亂摸」，令她陷入焦慮。

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責任編輯：黃苑筠