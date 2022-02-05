【美股焦點】傳亞馬遜有意收購 Peloton盤後升三成

《華爾街日報》引述知情人士報道，亞馬遜（AMZN）有意收購室內健身器材公司Peloton（PTON），令該公司股價盤後暴漲30%。

報道稱，包括亞馬遜在內的一些潛在買家有興趣收購，但亞馬遜正與顧問討論，而Pelotonn亦尚未決定是否會進行出售。由於近幾月Peloton股價暴跌，一位激進投資者敦促該公司考慮出售其業務。

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在新冠疫情期間，許多人搶購家用健身設備，帶動Peloton銷量，但近月該公司產品的需求放緩。其市值已從2021年初近520億美元縮水至約80億美元。

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責任編輯：黃苑筠