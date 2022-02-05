【AAPL】傳蘋果3月推廉價5G iPhone及新iPad 配有新款鏡頭及晶片

《彭博》引述消息人士報道，蘋果公司（AAPL）考慮在3月8日推出廉價5G iPhone及新版iPad。

這是蘋果自兩年前推出iPhone SE後，再推出廉價iPhone，而且是首次包括可接連5G網絡功能。同時配有新款鏡頭及較快的晶片。

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不過，消息人士指，但公布時間可能因生產延遲或其他變化而改變。

Apple未對有關消息作出回應。

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責任編輯：黃苑筠