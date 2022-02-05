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【AAPL】傳蘋果3月推廉價5G iPhone及新iPad 配有新款鏡頭及晶片

環球政經 13:19 2022/02/05

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《彭博》引述消息人士報道，蘋果公司（AAPL）考慮在3月8日推出廉價5G iPhone及新版iPad。

這是蘋果自兩年前推出iPhone SE後，再推出廉價iPhone，而且是首次包括可接連5G網絡功能。同時配有新款鏡頭及較快的晶片。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

不過，消息人士指，但公布時間可能因生產延遲或其他變化而改變。

Apple未對有關消息作出回應。

【延伸閱讀】2022年 值得留意的10大新經濟股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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