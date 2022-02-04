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【Facebook母企】Meta 遭英國監管機構罰款150萬英鎊　涉收購Giphy時違反執法命令

股市 20:54 2022/02/04

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【Facebook母企】Meta 遭英國監管機構罰款150萬英鎊　涉收購Giphy時違反執法命令

全球各地政府加緊監管科技巨企併購，英國競爭及市場管理局（CMA）宣布，Meta（前稱：Facebook）（美：FB）前年收購圖片搜索平台Giphy時違反當局初始執法令，決定處以罰款150萬英鎊（約1585萬港元）。Meta表示，會支付有關罰款，但對於被處罰新款項的決定感到失望。

CMA在Facebook 決定收購Giphy 後發出初始執法令，要求Meta 須主動將任何Facebook或Giphy業務的重大變化通知當局，包括關鍵員工辭職，以後重新僱用或分配新職責之前須徵求事先同意。

Meta暴跌無阻散戶撈底　摩通首次下調該股評級，看【下一頁】

Meta涉漏報關鍵員工被重新分配工作崗位

CMA 指，Meta 在3名關鍵員工辭職後重新分配他們的工作崗位，但未有通知CMA 相關人事變動，CMA 併購高級總監Joel Bamford強調，Meta並非首次漏報，他指出，初始執行令是CME 重要工具之一，確保 CMA 在發現競爭問題時能夠採取有效行動，認為今次違規行為威脅到產品和服務的人維持競爭優勢的能力。

去年11月，CMA已責令Meta出售Giphy，認為交易或損害社交媒體用戶及廣告商，今年1月下旬Meta 已經向英國競爭上訴法庭 （Competition Appeal Tribunal） 提出上訴，要求法院暫停強制出售Giphy 的命令。

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【Facebook】Meta在英被指控濫用市場支配地位　面臨集體訴訟遭索償23億英鎊

記者：李哲毅

美股 Facebook（美：FB） Meta Facebook

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