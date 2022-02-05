【中美角力】眾院通過《美國競爭法》抗華 推動晶片行業

美國眾議院周五（4日）通過「2022 年美國競爭法」(America COMPETES Act of 2022)，旨在增強美國對中國和其他國家的競爭力，當中主要包括推動半導體和供應鏈發展等。

眾議院是以222票對210票通過《美國競爭法》。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，法例將有助美國在製造、創新和經濟實力方面保持領先地位。這個長達近3,000頁的法案，包括投入520億美元（約4,056億港元）鼓勵私營企業投資晶片生產、450億美元（約3,510億港元）用於強化美國的供應鏈，加強製造業，使關鍵物品在美國製造、1,600億美元（約1.25萬億港元）對研發和創新科技提供資助。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

參議院去年通過類似的《美國創新和競爭法》，此法案需再與參院去年通過的再作協商和表決，整合後送交總統拜登（Joe Biden）簽署。

【延伸閱讀】2022年 值得留意的10大新經濟股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠