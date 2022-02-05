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【通貨膨脹】美前財長薩默斯：聯儲局今年或加息7次

股樓投資 11:42 2022/02/05

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美國前財長薩默斯（Larry Summers）預計，美國聯儲局（Fed）或在今年剩餘7次會議上全部加息，甚至是一次性加息幅度可能高於0.25厘。

薩默斯接受外電訪問時表示，投資者需要為聯儲局在今年剩餘的所有7次議息會議上加息，甚至個別的息幅度可能高於0.25厘做好準備。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

薩默斯認為現時通脹數據非常不準確，警告聯儲局可能需要更大幅收緊政策。他認為，現時更大的風險是貨幣政策收緊不足，最終導致潛在通脹率超過4%，結果恐像1970年代般，當時通脹率飆升，時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）大幅提高聯邦基準利率至最高逾20％，犧牲短期經濟增長為代價治理通脹。薩默斯警告若果通脹變得根深蒂固，將是一個非常現實及嚴重的錯誤。

【延伸閱讀】2022年 值得留意的10大新經濟股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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