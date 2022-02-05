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【電動車】Tesla進軍計劃受阻 印度拒降進口關稅

股樓投資 11:19 2022/02/05

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據外媒報道，印度有關政府部門駁回電動車巨頭Tesla（TSLA）對進口電動汽車減稅的要求，稱現有法規已經允許車廠以較低的關稅進口汽車零部件，在當地組裝。

印度中央間接稅和關稅委員會主席Vivek Johri表示，政府已經研究是否需要重新調整關稅，但認為目前當地已有一些電動車生產和投資，並遵循現有關稅結構，所以進口關稅對電動車企業來說並不是障礙。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Tesla行政總裁Elon Musk希望印度降低對進口電動汽車徵收最高達100%的稅收，以使該公司能夠以具有競爭力的價格在當地銷售汽車。 而當地政府則鼓勵Tesla直接在當地生產，惟該公司尚未提出在印度本地製造和採購的計劃。

【延伸閱讀】2022年 值得留意的10大新經濟股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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