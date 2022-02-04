▲ 【第五波疫情】港鐵：後勤員工延長在家工作至2月11日 增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒

港鐵 （00066） 表示，在盡力維持各業務部門正常運作的大前提下，決定擴大特別上班安排，除了提供前線服務及需要在辦公室履行特定職責的員工外，其他後勤員工將盡量留在家中工作，以進一步減低病毒傳播的機會和風險。有關安排由2月5日起實行至2月11日，如有需要會再延長實行時間。

港鐵指，一直密切留意2019冠狀病毒病情況的變化，積極配合政府落實防疫工作的各項措施，致力保障乘客及員工的健康。公司由今年1月10日起已實行特別工作安排，寫字樓員工分組輪流在辦公大樓或在家工作，以降低病毒傳播的風險，並維持公司必要運作。

自疫情爆發以來，港鐵已全面加強防疫消毒工作。車務方面，增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒，車站亦加強抽入新鮮空氣令空氣更流通，而在車站及車廂中乘客經常接觸的地方，例如扶手，噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌塗層，並引入消毒機械人進行更徹底的殺菌消毒；亦竭力為員工提供口罩及其他防護裝備。

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