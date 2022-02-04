【晶片之戰】中國將成立跨境半導體合作平台 拉攏Intel及AMD等產業巨頭

據《日本經濟新聞》報道，中國正計劃成立一個名為「跨境半導體工作委員會」的機構，以加強來自歐美日半導體產業之間的合作，並最終以建立中國晶片的供應鏈為目標。委員會預計今年上半年啟動，由商務部及工業和信息化部合作監督，並由清華大學的一個半導體實驗室協調這項工作。

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該委員會將會鼓勵中外企業和研究機構展開合作，它還將通過與當地政府合作及提供資金，以邀請外國公司建立開發或生產基地。委員會還會為一些中國公司提供資金支持，以收購海外半導體相關企業。

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根據《日本經濟新聞》獲得的文件顯示，目標海外公司包括美國的英特爾（美：INTC）和超微（美：AMD）、德國的英飛凌（美：IFNNY），以及荷蘭的一個工業集團，當中包括尖端半導體裝置製造商艾司摩爾（美：ASML）。消息人士稱一些公司已經表達了參與意向，但英特爾和荷蘭工業集團對此拒絕置評。據說中國約佔全球半導體需求的四分之一，因此這些半導體公司不能輕易忽視中國政府的意願。

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一些在半導體產業具領先地位的中國公司，預計也將會參與，當中包括中芯國際（00981、美：SMI、中：688981）、中微公司（中：688012）以及智能手機製造商小米（01810），晶片相關的投資基金也將會參與。除清華大學外，北京大學、政府直屬研究機構中國科學院、工信部研究機構也有望參與。中國的目標是通過加強中外產業、政府和學術界之間的合作，以促進人才與技術發展。

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責任編輯：嚴浩文