【晶片短缺】美商務部長雷蒙多：白宮願就晶片問題向馬斯克請教

全球面臨著半導體短缺問題，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四接受CNBC訪問時表示，願意就如何改善影響汽車行業的半導體供應鏈短缺問題諮詢電動車廠商Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。

晶片短缺問題嚴重影響了汽車製造，雷蒙多認為，Tesla妥善解決了晶片短缺問題，「這些問題對所有人來說都太重要了，我們應趕快處理。任何有好想法或願意幫助我們的人，我們都樂意接受幫助。」

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早前Elon Musk在Twitter上發布了他對美國總統拜登（Joe Biden）的不滿，原因是白宮電動車政策偏袒通用汽車公司（GM）和福特（F）等公司。 《彭博社》引述消息人士稱，拜登不願承認Tesla的原因在於Elon Musk反對美國聯合汽車工會（UAW）。

雷蒙多淡化了拜登和Elon Musk之間的衝突，稱她白宮沒有政策會阻止她向Tesla徵求建議。

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責任編輯：黃苑筠