【疫苗通行證】「疫苗通行證」範圍擴大 新增新入住安老院及殘疾人士院舍住客 3月14日起實施

社會福利署今日（4日）表示，「疫苗通行證」將於3月14日起擴展至涵蓋所有安老院及殘疾人士院舍。

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由3月14日開始，所有新入住院舍的長期住宿，不包括緊急或暫托住的住客，除非持有醫生簽發的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」證明其因健康狀況而不適合接種新冠疫苗，否則必須已最少接種第一劑新冠疫苗，方可入住院舍，而只接種了第一劑新冠疫苗的新入住院舍住客仍須在該接種日起計的8星期內（包括首尾兩天）完成新冠疫苗接種，才能繼續居於院舍。

因應上述新措施及為確保所有院舍遵從有關規定，社署已分別於《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》加入相關條文，條文將於3月14日起生效，所有院舍均須嚴格執行。

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責任編輯：羅浩濂