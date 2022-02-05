【買樓理財】買樓收租抗通脹　兩年前買觀塘凱滙　現享3厘租金回報

全球通脹升溫，在華人社會向來有「買樓抗通脹」之說，有投資者兩年前購入觀塘凱滙一房單位，現以月租1.9萬元租出，每月享約3厘的租金回報。

美聯物業黃家樂稱，觀塘凱滙1座低層C室，實用面積452平方呎，一房間隔，由於內櫳企理，加上項目樓齡新，放盤約2星期，即獲區內客以1.9萬元承租，實用呎租約42元。

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據了解，業主於2019年4月以約759.9萬元購入上址，按現水平租金計，租金回報率約3厘。

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