【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低

樓市前景未明，部分業主願意進一步減價。中原地產溫明峯說，馬灣珀麗灣11座低層H室，實用面積537平方呎，兩房間隔，望園景，去年12月放盤，原叫價650萬元，近日獲外區客洽詢，終減價80萬元，以570萬元易手，低市價約5%，實用呎價僅10,615元。值得留意的是，撇除事故單位成交，上址成交呎價創屋苑一年新低。

資料顯示，原業主在2009年以239萬元購入上址，持貨逾12年，現帳面獲利331萬元，物業期內升值1.38倍。

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談到近期市況，溫明峯說，現時議價空間一般約3%至5%，由於議幅增加，所以帶動成交加快，踏入虎年不足一星期，珀麗灣已連錄4宗成交。

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