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【二手樓價】買樓賣樓講意頭　日出康城三房888萬沽

股樓投資 16:43 2022/02/05

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不少買家趁農曆新年空檔買樓。中原地產柯勇說，將軍澳日出康城2C期領凱10座極高層LB室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，座向正東，擁翠綠開揚山景，日前以意頭價888萬元易手，實用呎價13,059元。

資料顯示，原業主於2017年3月以725萬元購入上址，持貨不足5年，現賬面獲利163萬元離場，物業期內升值22%。

同場加映【iM會客室】全民免疫 虎到金來 

值得留意的是，踏入虎年，將軍澳區連錄低市價成交，其中都會駅三房單位放盤近一個月，終減40萬元，以970萬元易手，實用呎價約14,923元，相比同類型單位低3%。

延伸閱讀

【有相睇】都會駅放盤減價40萬獲承接　連裝修企理三房戶970萬沽【下一頁

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