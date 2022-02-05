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屯門掃管笏Emerald Bay三房單位抽獎　發展商：買樓抽樓回饋客戶

股樓投資 16:14 2022/02/05

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踏入虎年，多家發展商都推出優惠吸客，其中位於屯門掃管笏的現樓項目Emerald Bay，更推出「迎金虎 賞千萬」活動，以抽獎形式送出預計估值1,000萬元左右的三房單位。

抽獎細節

    點擊圖片放大
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福彩發展有限公司董事、福彩發展有限公司股東OCI Investment Fund SPC - OCI Real Estate Fund I S.P.董事王彬然表示，公司推出「迎金虎 賞千萬」大抽獎，以「買樓送樓」回饋項目指定單位買家。為隆重其事，更由即日起，一連3日於本地報章刊登A1頭版廣告，宣傳有關活動。

值得留意的是，是次抽獎獎品的樓房只包含樓房淨價。樓房淨價以外一切相關費用，包括但不限於註冊費、律師費、政府法定稅項等均須由得獎者自行承擔。事實上，Emerald Bay即是恆大‧珺瓏灣，但發展商早前稱，樓盤往後將以英文名「Emerald Bay」作銷售及推廣。

同場加映【iM會客室】全民免疫 虎到金來 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恆大‧珺瓏灣1期 恆大‧珺瓏灣2期 屯門

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