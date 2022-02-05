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【帶你睇盤】衣食住行極方便　市區盤375呎　可申請九成按揭

股樓投資 15:59 2022/02/05

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深水埗衣食住行向來方便，近年多了重建項目，不少大型發展商亦致力在區內部署。今次介紹的樓盤為丰滙的一房單位，實用面積375平方呎，叫價700萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，換言之首期只需70萬元。

單位相

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 丰匯 3座 低層 A室（物業編號： BW41449009）
實用面積 375平方呎
間隔 一房
叫價 700萬
賣點

1. 樓齡新，單位新簇

2. 市區少有三百多呎的一房間隔，廳大房大，空間感十足，寬躺舒適

3. 項目距離港鐵深水埗站或南昌站數分鐘步程，享雙鐵路站的優勢，匯聚東涌綫、屯馬綫及荃灣綫三綫之利

4. 附近有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界多個地方

5. 區內民生商店及食肆林立，商場、級市場及街市等生活配套一應俱全

同場加映【iM會客室】全民免疫 虎到金來

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/34xWhoj

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 深水埗 丰匯

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