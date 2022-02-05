【帶你睇盤】衣食住行極方便　市區盤375呎　可申請九成按揭

深水埗衣食住行向來方便，近年多了重建項目，不少大型發展商亦致力在區內部署。今次介紹的樓盤為丰滙的一房單位，實用面積375平方呎，叫價700萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，換言之首期只需70萬元。

單位相

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放盤單位 丰匯 3座 低層 A室（物業編號： BW41449009） 實用面積 375平方呎 間隔 一房 叫價 700萬 賣點 1. 樓齡新，單位新簇 2. 市區少有三百多呎的一房間隔，廳大房大，空間感十足，寬躺舒適 3. 項目距離港鐵深水埗站或南昌站數分鐘步程，享雙鐵路站的優勢，匯聚東涌綫、屯馬綫及荃灣綫三綫之利 4. 附近有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界多個地方 5. 區內民生商店及食肆林立，商場、級市場及街市等生活配套一應俱全

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