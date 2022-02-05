【帶你睇盤】三房連企理裝修　月租13500　家庭客慳錢之選

樓市前景未明，部分人或選擇轉買為租，今次推介的租盤位於屯門大興花園一期，實用面積515平方呎，三房間隔，月租叫價13,500元。單位最大賣點是，間隔四正，而且裝修企理。

另一方面，大興花園是區內大型屋苑，鄰近港鐵屯門站，附近亦有商場，適合一家大細居住。

單位相

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放盤單位 門大興花園一期4座高層C室（物業編號：AN226086） 實用面積 515平方呎 間隔 三房 叫價 月租13500元 賣點 間隔四正，開揚景觀，配套完善，合大家庭

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註︰

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