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【帶你睇盤】三房連企理裝修　月租13500　家庭客慳錢之選

股樓投資 15:40 2022/02/05

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樓市前景未明，部分人或選擇轉買為租，今次推介的租盤位於屯門大興花園一期，實用面積515平方呎，三房間隔，月租叫價13,500元。單位最大賣點是，間隔四正，而且裝修企理。

另一方面，大興花園是區內大型屋苑，鄰近港鐵屯門站，附近亦有商場，適合一家大細居住。

單位相

    點擊圖片放大
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放盤單位 門大興花園一期4座高層C室（物業編號：AN226086）
實用面積 515平方呎
間隔 三房
叫價 月租13500元
賣點 間隔四正，開揚景觀，配套完善，合大家庭

同場加映【iM會客室】全民免疫 虎到金來 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://manyw.com/details/?267279R

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

祥益地產 私人屋苑 屯門 大興花園

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