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【有相睇】業主叫價不再進取　太古城劈價332萬　市價1048萬易手

股樓投資 15:56 2022/02/05

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踏入虎年，雖然樓價未回穩，但藍籌屋苑統紛紛開齋，當中以鰂魚涌太古城交投最為暢旺，有業主面對現實，劈價332萬元賣樓。

中原地產趙鴻運說，鰂魚涌太古城夏宮閣極低層H室，實用面積690平方呎，向西北，客廳外連接公家平台，原則三房間隔，已改為兩房連套房間隔，原叫價1,380萬，終累減332萬元，以市價1,048萬元易手，實用呎價則約15,188元。

    點擊圖片放大
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同場加映【iM會客室】全民免疫 虎到金來 

從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理。資料顯示，原業主於2009年3月以422萬買入上址，一直自住，持貨13年，現帳面獲利626萬元，物業期內升值1.5倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 太古城

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