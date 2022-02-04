【TSLA】Tesla進軍印度市場或受阻　當地拒絕下調整車進口關稅

▲ Tesla進軍印度市場或受阻 當地拒絕下調整車進口關稅

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）積極部署海外市場發展，Tesla最早在2019年已經表明要進軍印度市場，但一直在就關稅等問題，與當地政府洽商。最新據外電報道指，印度有關稅務部門駁回Tesla對進口電動車減徵關稅的請求，並指目前現有的法規，已經允許汽車公司以較低的稅率進口汽車零部件，在當地興建工廠安裝。

印度中央間接稅和關稅委員會主席Vivek Johri在接受外媒訪問時表示，有關部門有考察是否有見地關稅的需要，但目前印度已經有本地電動車生產出現，並且有一些投資，是遵循現有的關稅框架進入，因此整車進口關稅並不是一個影響本國電動車市場的障礙。

Johri表示，建議Tesla效仿印度本地的汽車公司，在當地投資、興建工廠以建立電動汽車產能。除此以外，亦可在印度當地建立組裝廠，將進口零件運至印度再進行組裝、銷售。據報道引述一名印度政府官員指，他在去年10月已經要求Tesla不要將在中國製造的汽車帶至印度銷售，而是選擇印度設廠進行生產、銷售以及出口。

有關規定顯示，目前印度針對售價低於4萬美元的汽車，進口徵收60%的關稅，而售價高於4萬美元的汽車，將會徵收100%的關稅。至於進口的汽車零部件，則會徵收15%至30%不等的關稅。

Tesla早前與印度政府洽商，希望能夠在Tesla進入當地市場前，降低電動車的進口關稅，令公司能夠以更有競爭力的價格在當地銷售汽車。

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記者：梁安琪