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【二手樓價】兆康苑449呎兩房　呎價不到1萬　吸幾組客狂搶　終「價高者得」448萬沽

股樓投資 19:37 2022/02/04

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不少買家在新春期間出動尋寶，希望入市低價筍盤。有業主沽貨就在期間獲數組睇樓客青睞，最終單位獲買家搶高一口價承接。美聯物業陸家民表示，屯門兆康苑一個449實呎兩房戶獲搶購，成交價448萬元，實用呎價不到1萬元水平。

同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

陸家民表示，新近成交單位是居屋屯門兆康苑H座低層3室，兩房開則，實用面積約為449平方呎，單位同日出現多於一組買家搶購，最終客人價高者得，成功以市價448萬元購入單位，實用呎價9,978元。陸家民透露，新買家是外區首置人士，鍾情單位毗鄰港鐵兆康站，而且樓價合理，故此斥資購入單位。

資料顯示，原業主於2010年11月以152萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約296萬元或195%。

【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交 單位企理望開揚山景 何解要低市價賣樓？【下一頁

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同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 謝昕蕎

居屋 屯門 兆康苑 美聯物業

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