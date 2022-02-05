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【行業展望】食肆靠外賣求生　健身業望不再停業　

商業 11:00 2022/02/05

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過去一年疫情持續，不少行業都受到影響，有人歡喜有人愁。當中飲食業及健身業可謂損失慘重，但亦有清潔公司在疫下發展新服務綫，去年生意額上升兩成。不謂生意如何，踏入農曆年，各行業都期望疫情盡快受控，政府防疫不再「一刀切」。

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清潔企業雙綫發展 　健身業、食肆手停口停

疫情下，清潔業成為少數的得益者，新潔清潔創辦人伍瑞恆表示，去年受疫情第4波影響，越來越多個別客戶向其查詢清潔服務詳情，因此公司增添家居清潔服務。生意額按年上升約20%，比起疫情前亦有約5%的增幅。但有不少預測皆指疫情有望於今年結束，受惠於疫情的伍指，不擔心疫情結束會令生意額下跌。他解釋，疫情令港人的衞生意識大幅提高，清潔不再局限於防疫，而是成為日常必需一環。今年將會繼續工商、家居雙綫發展。

踏入2022年，便迎來第5波疫情，政府公布於1月7日起禁晚市堂食，措施一再延長至農曆新年期間。食肆及健身業首當其衝，金紫荊生記粵菜廳負責人黃立仁表示，估計單是新年期間，營業額已損失近8成，上年餐廳虧蝕金額更高達7位數字。在防疫限令下，只能靠作用不大的外賣生意作幫補。

身兼Del Fitness & Pilates聯合創辦人及健身教練的林敬良表示，去年第4波疫情結束後，港人消費意慾極高，不少健身教練都因客人預約而分身不瑕。健身室生意額亦由零變成幾級跳的升幅，但最新的防疫措施，再次令健身業進入「冰河時期」。他坦言，在遵守接種疫苗及使用安心出行等政策下，於新年前夕才停業，業界人士再次手停口停，實在難過年關。

望疫情受控　行業發展不再波動

問及來年願景時，三人均表示最想疫情盡快穩定，甚至清零。金紫荊生記粵菜廳負責人黃立仁表示，政府多次「一刀切」禁止晚市堂食，如生意如坐過山車般大起大落，餐廳難以部署經營對策。在即將實行的疫苗氣泡措施方面，望政府可提供更清晰及方便運作的指引，以便員工在查核客人的接種情況時更流暢。

作為一門生意的經營者，Del Fitness & Pilates聯合創辦人林敬良表示，雖然每次停業後，健身業都回復得很好，亦不希望業界發展是如此波動，期望政府考慮到業界人士的生計，不再「一刀切」。但新年期間，政府難以阻止港人拜年，他預計停業措施再會延長，只期望停業措施不會如上年般維持近半年。

與Del Fitness & Pilates合作的健身教練畢子健補充，從上年經驗所得，即使健身處所關閉，仍有不少港人選擇到公園旁、海濱等戶外地方進行訓練，甚至選擇行山代替其他消閒活動，反令戶外地方出現大批人群。他指，不少健身教練早已採取一對一，或是小班訓練。比起在戶外與他人共用空間，戶內健身室的傳染風險不會大很多，故停業措施可說是無補於事，反令一眾健身教練無以為生。他坦言，若政府繼續勒令停業，或會考慮轉行，待重新開業或疫情結束後才重回健身業。

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記者：殷凱怡

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