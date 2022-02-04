【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰

▲ 上商今天全面調高英鎊定期存款息，但不及大眾銀行1年有0.85厘。

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金虎年股滙開門紅！除了恒指今天（2月4日）勁彈逾700點外，英鎊兌美元也一度急升至突破1.36，主因英國昨天加息0.25厘，乃18年來首次連續兩個月議息後出手，刺激滙豐（HSBC）及渣打香港（02888）的股價「發虎威」。專家預期鎊滙升勢或在上半年持續，因英倫銀行為痛擊通脹，將被迫再重手加息，花旗預計3月與5月連環加，致令政策利率升至1厘；而中資滙市名家更料英鎊挑戰1.4大關。對英鎊有需要者如BNO港人，敘造英鎊定期存款，可望滙息雙贏。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，隨着英國通脹加速，英倫銀行於3月和5月議息可能將進一步加息，將利率升至1厘。然而，需求風險顯然在英倫銀行的關注範圍內，而央行的預測顯示，在預測的最後一年（即2025年）將出現巨大產出缺口、失業率上升，以及通脹低於目標。因此，該行繼續預計英國會有一個急劇、但有限的加息周期，然後從2022年6月至2024年，利率或將保持不變。

廖嘉豪對英鎊的3個月預測為1.37，6至12個月預測為1.33。

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光大證券國際外滙策略師黄俊能則預期，英倫銀行今年將再加息兩次，分別於5月及8月。以每次加0.25厘計算，累計加0.5厘，2022年底前令官方利率達到1厘水平。

盡管花旗與光大證券皆料英國再加兩次息，但對滙價估計呈大分歧，中資行遠較美資行樂觀。黃俊能料，今年英鎊兌美元的高位在1.42，低位為1.31，年底目標價守穩1.4關。

惟黃俊能忠告，英鎊有兩大隱憂，包括︰⑴ 脫歐後遺症︰來自脫歐所衍生的問題，因首相約翰遜早前威脅動用《北愛爾蘭議定書》第16條的緊急條款，中止脫歐協部分內容，變相令整個脫歐協議形同虛設。雖然最終未有動用，但雙方對脫歐的根本貿易問題仍未完全解決。 ⑵ 政冶市未解︰約翰遜派對門風波未了，不單受內部逼宮威脅，進一步或會打擊5月舉行的地方選舉，動搖保守黨執政地位，更壞的情況或會令蘇格蘭公投議題重新放在桌上，政治不確定性或將會限制英鎊表現。

黃俊能補充，鑑於現時滙價已反映大部分利好消息，可考慮情況較為明朗才開始分段吸納，冀增勝算，預期英鎊兌美元於1.31至1.32區間見較大支持。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源