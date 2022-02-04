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【科技一周回顧】 黃大仙祠推新年網上祈福平台　兩大VPN供應商宣布合併

科技 20:00 2022/02/04

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 新冠疫情反覆，香港不少廟宇也會為保持社交距離實施人流管制，黃大仙祠更會關閉至2月4日。善信若無法或不想外出，也可透過網上平台祈福。本網就集合了多間廟宇的網上祈福、攝太歲方法，予善信可以線上為自己、家人和香港祈福以及拜太歲。

【2022壬寅虎年】黃大仙祠新年暫停開放　網上祈福、拜太歲方法一覽（附連結＋教學）

<<【農曆新年】Google賀新年！　搜尋關鍵字即現「虎年彩蛋」

  • 近年愈來愈多人關注網絡安全問題，不少人都會下載VPN（虛擬私人網路）保護個人資料免受外洩。為了在競爭相當激烈的VPN市場對抗，NordVPN負責人Carlos Martinez日前在官方網誌中宣布，母公司Nord Security將會和Surfshark合併，攜手加強兩者在市場上的領導地位。

【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併

  • NFT（非同質化代幣）熱潮繼續在遊戲界蔓延，GameStop 遊戲驛站（美︰GME）日前證實正與澳洲區塊鏈初創公司Immutable X合作，預計今年底推出非同質化代幣（NFT）市場，並計畫設立一個1億美元（約7.8億港元）基金，用於支持其生態系統中的Web 3遊戲開發，並吸引遊戲開發者和工作室進入NFT市場。GameStop稱，該基金將使用Immutable平台的加密貨幣IMX來設立。

【NFT】GameStop夥Immutable X　進軍NFT市場

  • 農曆新年來到，黑客也未有停止工作，甚至有不法分子盼能發個新年財，透過釣魚電郵用戶騙取個人資料。近日香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發出警告，指有不法分子以免費車票作招徠，利用虛假網站騙取個人資料。當局呼籲市民應小心處理，並採取措施防範釣魚攻擊。

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

責任編輯：黃顯晴

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