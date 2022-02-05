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美五角大樓禁區現可疑物體 遊蕩至檢查站先被捉獲

環球社會熱點 10:05 2022/02/05

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美國五角大樓屬軍事指揮機關，守衛森嚴，設有多重檢查站。近日五角大樓附近發現有不明物體闖入，原來是一隻雞在禁區四處走動，最終被相關人員捕獲。有動物保護組織暫時收留雞隻，並將其命名與童話故事同名的Henny Penny。

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維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）的動物保護組織The Animal Welfare League於社交網站指，周一（1月31日）在華盛頓特區郊區的美國國防部總部附近，發現有母雞四處遊蕩，其後在安全檢查站內捉獲，無法得悉母雞從何而來，以及為什麼會在守衛森嚴的五角大樓出現。

組織發言人指，這隻深啡色羽毛的母雞被捉獲後，一直相當緊張，只允許部分人接觸她。組織於社交帖文更引用經典謎語笑話「為什麼雞過馬路？」（why did the chicken cross the road？），笑稱因為雞要去五角大樓。

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The Animal Welfare League更在詢問網友應該為母雞改甚麼名，網民答案亦相當有創意，包括以前國防部長及副總統切尼（Dick Cheney）相近名字的Chick Cheney、五角大樓（Pentagon）相近的Hentagon等。

組織最終將母雞命為Henny Penny，與經典童話故事同名，並獲當地有小農場的組織工作人員收養。

網絡電台主持兼製作人Martin Austermuhle反而憂慮，雞隻輕鬆闖入國防部大樓附近，當局是否需要增加國防部開支提高防禦。

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責任編輯：郭麗明

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