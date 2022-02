美五角大樓禁區現可疑物體 遊蕩至檢查站先被捉獲

美國五角大樓屬軍事指揮機關,守衛森嚴,設有多重檢查站。近日五角大樓附近發現有不明物體闖入,原來是一隻雞在禁區四處走動,最終被相關人員捕獲。有動物保護組織暫時收留雞隻,並將其命名與童話故事同名的Henny Penny。

維珍尼亞州阿靈頓(Arlington)的動物保護組織The Animal Welfare League於社交網站指,周一(1月31日)在華盛頓特區郊區的美國國防部總部附近,發現有母雞四處遊蕩,其後在安全檢查站內捉獲,無法得悉母雞從何而來,以及為什麼會在守衛森嚴的五角大樓出現。

組織發言人指,這隻深啡色羽毛的母雞被捉獲後,一直相當緊張,只允許部分人接觸她。組織於社交帖文更引用經典謎語笑話「為什麼雞過馬路?」(why did the chicken cross the road?),笑稱因為雞要去五角大樓。

The Animal Welfare League更在詢問網友應該為母雞改甚麼名,網民答案亦相當有創意,包括以前國防部長及副總統切尼(Dick Cheney)相近名字的Chick Cheney、五角大樓(Pentagon)相近的Hentagon等。

組織最終將母雞命為Henny Penny,與經典童話故事同名,並獲當地有小農場的組織工作人員收養。

網絡電台主持兼製作人Martin Austermuhle反而憂慮,雞隻輕鬆闖入國防部大樓附近,當局是否需要增加國防部開支提高防禦。

