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【有盈退休】曾智華：投資世界  沒有同情

名人薈萃 08:11 2022/02/05

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過年前，大家族食團年飯。飯後細姪B拉筆者埋一角，苦口苦面呻：「Uncle，這次真是大件事，我持有的美股及比特幣，跌到阿媽都不認得！尤其Netflix，大集團竟可一日之內跌22%，慘到喊救命！」投資世界，血路斑斑，只有賺蝕，沒有同情。在過程中，付上重重的學費，乃指定動作。
 

細姪B醒目仔一名，過去兩年，在美股及曾經在比特幣方面賺了幾桶金。不過，年青還未經歷過風浪的投資者，一如任何賭徒，極易被三、兩次好運弄到飄飄然，覺得自己是「投資之神」，忽略基本分析。


投資世界，盜匪如毛，呃神騙鬼，合法非法「掠水」，乃一個金錢世界的現實。歌仔有得唱——「What Goes Up，Must Come Down！當你以為自己的投資『只升不跌時』，就是你『PK』的日子即將來臨。」

講到美股，筆者自認不懂，個人投資鐵律——任何投資，不懂不買，有放過無殺錯！尤其傳媒吹噓的甚麼新股神，例如人稱契媽的 Cathie Wood，筆者一看......何其似早年香港股市那位「大媽股神」，公開講話看似充滿信心，但一聽，已知「空心佬倌」格局，與真正股神巴菲特（Warren Buffett）的識見，差N班。
比特幣是個騙局

回憶1年前的團年飯，細姪B也曾向筆者積極推介比特幣，指其盈利前景深不可測。小弟回應：「阿叔一個仙都不買，此乃『鬼佬魚蝦蟹』，大型騙局一個！擺明搭個『雞棚』做假象，應該最終希望哄騙中國『大腕』、『大款』上當！」


「魚蝦蟹」局，永遠有不少戲子做「媒」，不停大大聲嗌：「嘩！好易中，好易買餐餸！」所以，早前當有分析員吹捧比特幣必定升破10萬美元時，筆者肯定——離爆煲不遠矣。

最離奇，薩爾瓦多總統納伊布·布格磊Nayib Bukele，不知真儍，還是暗暗進行枱底交易，竟承認比特幣為合法貨幣。細姪B投資不願腳踏實地而只跟「潮流」，短期可能風光，長遠當然要「交學費」，毋須同情。

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

 

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責任編輯：陳詠妍

 

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