  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (五) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】大摩：Tesla收入將於2027年超通用和福特總和

股樓投資 20:02 2022/02/04

分享：

摩根士丹利周四（3日）的一份報告表示，預計到2027年，Tesla（TSLA）的收入將超過通用汽車（GM）和福特（F）總和。

分析師Adam Jonas表示，Tesla 1月份汽車銷量顯示其市場份額為4%，料全年的市場份額平均為3.5%。因此，分析師認為Tesla在美國的市佔率份應將於2025年達至10%，到2030 年更達到23%。                                                                                                                           

報告預計，通用在美國的市佔率到2025年將從現在的14.6%降至14%，到2030年將降至不到12%；福特的市佔率到2030年將從現在的12.5%降至略高於10%。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

分析師得出的結論是，在未來的電動汽車生態系統中，通用和福特在行業的地位即使變得不重要，但仍能生存下去。不過，兩家公司都需要對其商業模式進行重大改變。然而，他亦承認，隨著更多競爭對手爭奪市場份額，競爭格局將繼續產生變化，認為Tesla的前路並不平坦。

摩根士丹利將Tesla的目標價定為每股1,300美元，並給予增持評級。Tesla股價周四（3日）收報891.14美元，漲1.60%。

【延伸閱讀】2022年 值得留意的10大新經濟股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
電動車 汽車 福特 目標價 Tesla

下一篇文章

【疫情快訊】林鄭月娥：本港疫情非常嚴峻 一文看清防疫措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【晶片短缺】Sony PS5供不應求問題無從解決 全年出貨預期再被調低
【晶片短缺】Sony PS5供不應求問題無從解決 全年出貨預期再被調低
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款