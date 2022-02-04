【電動車】大摩：Tesla收入將於2027年超通用和福特總和

摩根士丹利周四（3日）的一份報告表示，預計到2027年，Tesla（TSLA）的收入將超過通用汽車（GM）和福特（F）總和。

分析師Adam Jonas表示，Tesla 1月份汽車銷量顯示其市場份額為4%，料全年的市場份額平均為3.5%。因此，分析師認為Tesla在美國的市佔率份應將於2025年達至10%，到2030 年更達到23%。

報告預計，通用在美國的市佔率到2025年將從現在的14.6%降至14%，到2030年將降至不到12%；福特的市佔率到2030年將從現在的12.5%降至略高於10%。

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分析師得出的結論是，在未來的電動汽車生態系統中，通用和福特在行業的地位即使變得不重要，但仍能生存下去。不過，兩家公司都需要對其商業模式進行重大改變。然而，他亦承認，隨著更多競爭對手爭奪市場份額，競爭格局將繼續產生變化，認為Tesla的前路並不平坦。

摩根士丹利將Tesla的目標價定為每股1,300美元，並給予增持評級。Tesla股價周四（3日）收報891.14美元，漲1.60%。

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責任編輯：黃苑筠