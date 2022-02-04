多倫多大學宿舍派新年利是 華人學生拆開驚現冥鈔

派利是作為農曆新年傳統習俗，寓意是將祝福及吉祥送給對方。加拿大多倫多大學的研究生宿舍也趁新年向宿生派利是，華人學生拆開利是卻驚訝地發現利是內裝著冥鈔。事件於各大社交媒體引起熱議，研究生院事後發電郵道歉。

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多倫多大學研究生宿舍為慶祝農曆新年，於宿舍大樓前台加上新年裝飾，又放有利是供宿生領取，原意是分享新年喜悅。

但有華人學生反映拆開利是封後，發現校方於利是封放上供先人使用的冥鈔，並對此感到十分氣氛。從網上流傳的照片可見，宿舍派發的利是內裝上的冥鈔分別印著中文「天地銀行」及英文「HELL BANK NOTE」。

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有網民於社交媒體小紅書上表示，就算校方看不懂中文，看到英文字樣也應該清楚這張是冥鈔，質疑宿舍人員並非僅僅是出於文化差異或誤會而犯錯。

利是驚現冥鈔事件於Reddit、Instagram、小紅書等社交媒體都引起廣泛討論。

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研究生宿舍經電郵向學生致歉，表示他們的原意是營造節日氣氛，直至事發才得悉利是內裝著的是冥鈔構成冒犯。他們強調派利是舉動背後並無惡意企圖，並對此深表歉意。

多倫多大學微信賬號也在周四（3日）發表中文聲明致歉。聲明提到校方已經第一時間聯繫相關部門及團隊了解事件，並收回所有利是。多倫多大學理解今次事件造成的影響，並為今次錯誤道歉。

校方提到新年氣氛應該歡樂祥和，強調學校會繼續秉承公平、多元和包容的原則，繼續加強校園教育工作，增加對多元社群了解並加深校園包容性及歸屬感。

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責任編輯：鄭錦玲