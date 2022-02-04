  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (五) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多倫多大學宿舍派新年利是 華人學生拆開驚現冥鈔

環球社會熱點 18:48 2022/02/04

分享：

派利是作為農曆新年傳統習俗，寓意是將祝福及吉祥送給對方。加拿大多倫多大學的研究生宿舍也趁新年向宿生派利是，華人學生拆開利是卻驚訝地發現利是內裝著冥鈔。事件於各大社交媒體引起熱議，研究生院事後發電郵道歉。

英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾 【下一頁】

多倫多大學研究生宿舍為慶祝農曆新年，於宿舍大樓前台加上新年裝飾，又放有利是供宿生領取，原意是分享新年喜悅。

但有華人學生反映拆開利是封後，發現校方於利是封放上供先人使用的冥鈔，並對此感到十分氣氛。從網上流傳的照片可見，宿舍派發的利是內裝上的冥鈔分別印著中文「天地銀行」及英文「HELL BANK NOTE」。

    點擊圖片放大
    +2

有網民於社交媒體小紅書上表示，就算校方看不懂中文，看到英文字樣也應該清楚這張是冥鈔，質疑宿舍人員並非僅僅是出於文化差異或誤會而犯錯。

利是驚現冥鈔事件於Reddit、Instagram、小紅書等社交媒體都引起廣泛討論。

美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視 【下一頁】

研究生宿舍經電郵向學生致歉，表示他們的原意是營造節日氣氛，直至事發才得悉利是內裝著的是冥鈔構成冒犯。他們強調派利是舉動背後並無惡意企圖，並對此深表歉意。

多倫多大學微信賬號也在周四（3日）發表中文聲明致歉。聲明提到校方已經第一時間聯繫相關部門及團隊了解事件，並收回所有利是。多倫多大學理解今次事件造成的影響，並為今次錯誤道歉。

校方提到新年氣氛應該歡樂祥和，強調學校會繼續秉承公平、多元和包容的原則，繼續加強校園教育工作，增加對多元社群了解並加深校園包容性及歸屬感。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
2022/01/27
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
2022/01/18
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
美國體操奧運冠軍認愛非裔男友 遭苗裔同胞歧視
2022/01/07
美國體操奧運冠軍認愛非裔男友 遭苗裔同胞歧視
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
2021/11/12
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊

你可能感興趣

【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
09:05 2022/01/27
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
08:05 2022/01/18
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
美國體操奧運冠軍認愛非裔男友 遭苗裔同胞歧視
10:05 2022/01/07
美國體操奧運冠軍認愛非裔男友 遭苗裔同胞歧視
多元文化 種族主義 歧視 農曆新年 多倫多 學校 微信 加拿大

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間19:00）

下一篇文章

【印度疫情】官方死亡人數破50萬 專家估計最少300萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款