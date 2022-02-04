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【疫情快訊】林鄭月娥：本港疫情非常嚴峻 一文看清防疫措施

理財智慧 19:56 2022/02/04

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新冠病毒確診個案近日不斷上升，林鄭月娥今日（4日）傍晚會面傳媒，形容本港疫情非常嚴峻，並交代收緊防疫措施。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

首先，將於2月中向立法會申請，推出防疫抗疫基金6.0，向防疫抗疫基金注資200億元，其資助將以防疫抗疫基金5.0為藍本，並增加未有涵蓋的行業。其次，林鄭月娥透露目前正採購快速檢測包，當採購完成後將全民派發，並以自質性質讓市民進行病毒檢測。與此同時，她又表示，將研究更多處所納入599F條例的適用範圍，並於下周二（7日）的行政會議後會宣布一系列政策。

另外，她又宣布，多項措施以提升確診個案追蹤、病毒檢測能力、資訊發放等，當中包括於馬鞍山體育館設「火眼實驗室」，將每日的總檢測量由目前10萬次提升至30萬次。再者，會因應疫情發展，將竹蒿灣檢疫中心改成集中接收無病徵的確診者，而次密接觸者及緊密接觸者視乎情況改為家居檢疫。

而將於2月24日開始的「疫苗通行證」，她指會由須接種1劑疫苗，逐步增加至接種3劑疫苗才可進行指定處所。

 

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責任編輯：羅浩濂

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