【NBA】木狼狀元記者會唔畀先提問 要先做一件事

美國國家籃球協會（NBA）每場比賽後，定必邀請當日參賽球員參加記者會。西部球隊明尼蘇達木狼的新秀狀元愛德華茲日前出席賽後記者會時，竟然先叫停記者不要問問題，因為他要叫外賣。

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木狼（Minnesota Timberwolves）新秀狀元愛德華茲（Anthony Edwards）於當地時間周四（3日），攻入25分協助球隊擊敗東岸下遊球隊活塞（Detroit Pistons），勝率重返過半行列。

賽後出席記者會時，愛德華茲心情大好，可能剛剛打完比賽，甫登場便要求在場記者先不要提問，因為他要叫麥當麥（McDonalds）外賣。當被問叫甚麼餐點，有人代愛德華茲回應指他已聲明先不要提問，引起在場笑聲一片。

記者會片段

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隨後，愛德華茲坦言因為價錢便宜，才會選擇麥當麥，直至新秀合約完結後有新合約前，他亦會繼續只揀超值套餐。灰狼隨隊記者透露，愛德華茲當日食麥香雞（McChickens）。

近年NBA興起在賽後記者會上叫或食外賣的風氣，密爾沃基公鹿（Milwuakee Bucks）當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo為當中表表者，不時見他在賽後記者會食雞翼或飲沙冰。

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責任編輯：吳漢培