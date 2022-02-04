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【Facebook母企】Meta暴跌無阻散戶撈底　摩通首次下調該股評級

股市 18:28 2022/02/04

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大型科網股Meta（Facebook，美：FB）出現歷史性暴跌後，吸引了散戶投資者逢低買入。富達（Fidelity）數據示，在Meta暴跌25%當日（23日），Meta成為該交易平台上，散戶交易最多的股票，其交易量是Tesla（美：TSLA）的逾5倍。

Trade Alert數據顯示，是次暴跌亦引發Meta期權交易的熱潮，部分人押注該股將迅速反彈。近年，散戶投資者在整體期權交易量所佔的比重愈來愈大。

FB活躍用戶首下跌　拆解蘋果TikTok兩大挾擊，【下一頁】

Meta單日蒸發2000億美元市值，創美企單日最大市值跌幅，該公司將季度業績及指引失準，歸咎於蘋果（美：AAPL）的隱私變化和競爭加劇。

摩根大通將Meta評級從「增持」下調至「中性」，目標價由385美元下調至284美元，為摩通自Facebook IPO以來首次下調其評級。該行分析師稱，看到Meta廣告增長的顯著放緩，朝著元宇宙業務轉型的高昂成本，存在不確定性及或持續數年之久，調整至觀望狀態，相信該公司股價將在未來數月承受更多壓力，或者區間震盪。

相關文章：【美股焦點】Snapchat、Facebook齊認輸？　兩大CEO同意未來社交平台更似TikTok

【Facebook】Meta在英被指控濫用市場支配地位　面臨集體訴訟遭索償23億英鎊

美股 股票 撈底 Meta 元宇宙 Facebook

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