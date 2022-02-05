【二手樓價】浪濤苑錄大額蝕讓　持貨約7年　蝕790萬

二手樓價仍未回穩，各區也錄低市價、蝕讓成交。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢坑口永隆路浪濤苑雙號屋別墅，實用面積1,899平方呎，4房（1套） 2廳連工人房間隔，享臨海景，以3,200萬元易手，實用呎價約16,851元。

廖振雄表示，原業主於2015年4月，以3,990萬元購入上址，持貨約7年，現賬面蝕790萬元，物業期內跌近20%。

資料顯示，浪濤苑位於清水灣坑口永隆路542號，提供8座洋房，實用面積由1,780平方呎起，至最大1,818平方呎。

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