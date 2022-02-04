【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？

將軍澳維景灣畔錄得虎年首宗二手成交，單位前後累減約3.5%，最終以820萬元成交，較市價低約2%，有兩大原因。

成交單位為維景灣畔屋苑6座低層A室成交，單位面積515平方呎，向西望山景。中原高級分區營業董事伍錦基指，單位以低市價成交，是由於經過改則，由兩房改至大一房間隔，加上位處低層，故造價較同類單位市價略低。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，原業主去年8月叫價850萬放盤，累積減價30萬或3.5%，至大年初三（3日）終以820萬易手，呎價15,922元。

據悉，原業主於2011年2月，以372.8萬買入上述單位，持貨至今11年沽貨，帳面獲利447.2萬，物業升值1.2倍。

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