▲ 【太古系】太古地產去年底香港辦公樓出租率升至97% 太古廣場商場銷售額全年增27%

太古 （00019） （00087） 旗下太古地產 （01972） 公布第4季營運數據，截至去年底，香港整體辦公樓出租率約97%，按年增1個百分點，當中太古廣場出租率約98%，按年升3個百分點，太古坊整體出租率則跌2%至97%。

太古地產發言人指，受疫情發展帶來不穩定因素影響，香港整體辦公樓市場維持疲弱，然而公司旗下香港辦公樓表現保持堅穩，租金水平穩定，租用率維持於相對高水平。太古地產發言人透露，「太古坊二座」預計於今年年中落成，預計將為太古坊新增100萬平方呎甲級辦公樓樓面。

太古廣場出租約41.7萬平方呎 港島東中心及太古坊一座租金年增10%

截至2021年12月底全年，太古廣場出租約41.7萬平方呎，太古廣場一座 / 二座最新租金呎價100至120元，太古廣場三座租金呎價則為90元。太古坊租用面積約54.6萬平方呎，當中港島東中心及太古坊一座出租約14.9萬平方呎，租金年增10%，最新呎租為50中位至70低位、其他太古坊辦公樓出租約39.7萬平方呎，租金年增1%，最新呎租為40 中位至 50 低位。

太古廣場購物商場銷售額增長27.4% 太古城中心租用率維持100%

零售物業方面，太古廣場購物商場全年租用率維持96%，零售銷售額全年增長27.4%；太古城中心維持100%，零售銷售額增長8.8%；東薈城名店倉租用率增加1個百分點至100%，零售銷售額增21.6% 。

太古地產發言人指，去年香港零售市場有所回升，太古地產旗下商場的銷售額第4季錄得按年穩定增長。發言人提到，第五波疫情影響了市場復甦的步伐，零售業首當其衝，尤其對餐飲、美容健身以及消閒娛樂行業打擊嚴重，公司推出不同活動以刺激人流及鼓勵消費。

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記者：李哲毅