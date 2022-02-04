【虛擬資產】政府擬立法為虛擬資產服務設發牌制度 以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

政府就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，向立法會提交文件。，文件當中建議修例推行「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金屬及寶石交易商註冊制度。當局指修例的目的是為了加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等非法行為，以維護本港國際金融中心聲譽，並確保香港營商環境穩健。

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建議當中，政府將「虛擬資產」界定為以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，用作公眾接受的交易媒介、貨物或服務付款、清償債項或投資用途等。只有在香港成立並設有固定營業地點的公司；或在其他地方成立，但在本港根據《公司條例》註冊的公司，方會獲考慮發牌。而「虛擬資產」交易所則須於發牌制度實施後180天內，向證監會申領服務提供者牌照，

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至於貴重金屬及寶石商交易商註冊制，當局建議制定兩級註冊制度，交易商須向海關註冊。凡進行涉及12萬港元或以上現金交易的交易商，須進行第二級註冊，其他交易商需進行第一級註冊，至於來港參加珠寶展銷會的海外交易商則可獲豁免。

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記者：鄭日棱