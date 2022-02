【IT狗】《TouchWood!》App Store下載量排名急升　排名僅次Disney+（附使用教學）

▲ ViuTV原創劇《IT狗》周五(4日)播映完畢,話題度十足。

ViuTV原創劇《IT狗》周五(4日)播映完畢,話題度十足。其中由MIRROR成員陳瑞輝Frankie飾演的Never所創作的《Touch Wood》應用程式,即有本土開發商將劇集變現實,在蘋果App Store和Google Play商店上架名為《TouchWood!》的應用程式,上架短短幾日就已經登上App Store娛樂類型的前三名。

《TouchWood!》是由ThinkShops所開發,介面與《IT狗》中Never所介紹的介面十分相似。團隊也在簡介仲表示,構思全來自《IT 狗》:「app的構思是參考ViuTV一套劇集《IT狗》 入面提到嘅 『TouchWood』 app。多謝《IT狗》團隊諗咗個咁有趣嘅橋段,我哋借呢個構思去將個app變成真實。希望大家都開心同Good Luck!」開發團隊也提到:「Also credit to 陳瑞輝 Frankie Chan who played Never, the guy who invented TouchWood app in the drama. 謝謝ViuTV! 香港人Good Luck!」

至於使用方法也相當簡單,《TouchWood!》一共提供九種木材,分別是:白蠟木、櫸木、楓木、橡木、松木、桃花心木、大紅酸枝、考里松及槐木,用家可選擇自己喜愛的木材,在講錯說話或遇到不如意事時可以touchwood為自己帶來好運。

而截止周五,TouchWood!在App Store獲4.9評分、Google Play則有4.6評分,App Store免費程式的「娛樂」分類更排行第二位,僅次於Disney+,第三位則是Netflix。

