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【IT狗】《TouchWood!》App Store下載量排名急升　排名僅次Disney+（附使用教學）

16:00 2022/02/06

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ViuTV原創劇《IT狗》周五（4日）播映完畢，話題度十足。

ViuTV原創劇《IT狗》周五（4日）播映完畢，話題度十足。其中由MIRROR成員陳瑞輝Frankie飾演的Never所創作的《Touch Wood》應用程式，即有本土開發商將劇集變現實，在蘋果App Store和Google Play商店上架名為《TouchWood!》的應用程式，上架短短幾日就已經登上App Store娛樂類型的前三名。

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《TouchWood!》是由ThinkShops所開發，介面與《IT狗》中Never所介紹的介面十分相似。團隊也在簡介仲表示，構思全來自《IT 狗》：「app的構思是參考ViuTV一套劇集《IT狗》 入面提到嘅 『TouchWood』 app。多謝《IT狗》團隊諗咗個咁有趣嘅橋段，我哋借呢個構思去將個app變成真實。希望大家都開心同Good Luck！」開發團隊也提到：「Also credit to 陳瑞輝 Frankie Chan who played Never, the guy who invented TouchWood app in the drama. 謝謝ViuTV！ 香港人Good Luck！」

至於使用方法也相當簡單，《TouchWood!》一共提供九種木材，分別是：白蠟木、櫸木、楓木、橡木、松木、桃花心木、大紅酸枝、考里松及槐木，用家可選擇自己喜愛的木材，在講錯說話或遇到不如意事時可以touchwood為自己帶來好運。

    點擊圖片放大
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而截止周五，TouchWood!在App Store獲4.9評分、Google Play則有4.6評分，App Store免費程式的「娛樂」分類更排行第二位，僅次於Disney+，第三位則是Netflix。

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責任編輯：曾曉汶

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