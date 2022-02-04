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【語音留言】美國擬對無聲語音留言立法　打擊推銷詐騙

科技 18:10 2022/02/04

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(法新社圖片)

電話騙案日益嚴重，騙徒會利用電話、短訊或網絡連結方式進行欺詐。美國聯邦通信委員會（FCC）主席Jessica Rosenworcel 提出一項最新法案，要求監管「無鈴聲的語音留言」(類似電郵般的留言信箱服務），打擊推銷及詐騙信息，但該法案仍未正式納入下一個FCC 議程。

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據美國聯邦通信委員會文件顯示，「無鈴聲的語音留言」是在電話沒有任何鈴聲通知下，營銷人員或機構將預先錄製好語音訊息傳至用戶的語音信箱，Jessica Rosenworcel指這種無響聲的語音留言，是具侵入性的，又或如推銷電話般有機會存在欺詐成份，因此應受電話訊消費保護法 (TCPA）監管。

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據悉，該保護法若獲委員會投票通過，執法機關將可禁止任何未經用戶事先同意，在無響鈴聲下將語音留言傳到用戶語音信箱的行為，減低銷售騙案。

責任編輯：向頌勤

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