【第五波疫情】積金局2月7日起暫停開放葵涌、觀塘及上環辦事處服務櫃檯

積金局公佈，因應新冠病毒疫情最新發展及相關政府公布，積金局由2月7日起暫停開放位於葵涌、觀塘及上環辦事處的顧客服務櫃檯，直至另行通告。局方會聯絡已預約到訪以上辦事處的市民另作安排。

積金局的電話查詢熱線29180102會繼續於星期一至五（公眾假期除外）早上8時45分至下午5時45分提供正常服務 。市民亦可透過電郵mpfa@mpfa.org.hk作出查詢，或於熱線留言信箱留言，讓積金局跟進。積金局網站www.m pfa.org. hk內亦備有強積金資訊和相關常見問題，供市民參閱。

積金局表示，鼓勵強積金計劃成員使用積金局的電子工具管理強積金，例如「個人帳戶電子查詢」平台和流動應用程式與及「強積金基金平台」和流動應用程式。 積金局已實施特別上班安排，除提供必須公共服務或因應運作要求須在 辦公室工作的員工外，其他員工會留家工作，以減少感染病毒的機會。

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