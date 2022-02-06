【醫療科技】美大學研發手機鏡頭進行病毒檢測　成本只需約55元

▲ 早前美國有大學研發以智能手機及簡單實驗室工具，即可隨時進行病毒檢測，且準確度媲美核酸檢測（PCR）。

疫情期間，不少公司推出「新冠病毒」測試套裝，讓市民在家進行病毒檢測。早前美國有大學研發以智能手機及簡單實驗室工具，即可隨時進行病毒檢測，且準確度媲美核酸檢測（PCR）。

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加州大學聖巴巴拉分校（University of California，Santa Barbara）科學家團隊日前在 JAMA Network Open期刊發表論文，指出只需要在手機上安裝免費的應用程式（App）Bacticount，然後將唾液樣本和測試病毒溶液放在實驗室用的加熱板上，再將手機放置在加熱板頂部的透明玻璃，後置鏡像頭朝下並開啟該應用程式。測試溶液會與唾液結合，溶液會令新冠病毒和流感病毒顯示為紅色，而Bacticount應用程式會透過手機鏡頭拍攝的影像計算病毒含量。

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據悉，實驗室加熱板工具的價格為100美元（約778港元）以下，團隊的科學家表示每次測試的成本只需約7美元（約55港元），對於普通市民或缺乏化驗設備的國家帶來方便。不過產品目前處於早期開發階段，還需要更大規模的測試才能正式推出。

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責任編輯：廖淑瑩