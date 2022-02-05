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【行業展望】疫下新年生意受阻　零售業界4招應對挑戰

18:00 2022/02/05

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今年的新年相比過往顯得更為冷清，市民消費意慾同樣不高，零售業界紛紛表示疫情拖累新年零售旺季。至於談及對今年市場展望時，大多希望疫情盡快回穩，政府可以重新通闢及放寬防疫規限。（曾耀輝攝）

在疫情影響下，新一年持續經濟不景。今年的新年相比過往顯得更為冷清，市民消費意慾同樣不高，零售業界紛紛表示疫情拖累新年零售旺季。至於談及對今年市場展望時，大多希望疫情盡快回穩，政府可以重新通闢及放寬防疫規限。

【開工利市】打工仔注意！　一文看清各行各業開工利市情況

【2022壬寅虎年】慎選催運飾物　隨身水晶要夾命格？
 
太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，雖然第5波疫情爆發，但認為在疫後新常態下，已有心理準備及經驗去處理，不似疫情初期般束手無策。不過新的變種病毒空氣傳播力強，也有一定擔憂。

他續指，近年起開始把重心轉移做本地客生意，去年生意額比起2020時疫情初期上升了20%。但與2014年黃金時期相比，生意額還相差很遠。在未來一年仍會繼續專注本土市場發展，若將來疫情回穩後重新通關，將會是額外的驚喜（Bonus）。

聖誕節生意回升　疫情爆發再急跌

另外，FX Creations董事總經理吳柏濤指，生意額本在去年聖誕節時有所回升，較2020年同期上升了至少30%，但隨着第5波疫情爆發後，生意銷售就開始急跌。

他續指，為面對新一波疫情帶來的挑戰，暫有4個對策應付，首先是跟商場商討調整租金，其二是投放更多資源發展網上平台吸客。同時計劃進行促銷活動，或拓展與其他品牌的聯乘活動，如曾與與動漫作品高達合作，銷售反應亦非常正面。他亦期望今年財政預算案會繼續派發消費券刺激市民消費，並舉例指在去年派發消費券後，生意額較以往同期上升約30％，加強市民消費意慾。

【行業展望】新興科技產品旺　電子零件生意有升幅

記者：黃顯晴

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