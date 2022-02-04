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【大行報告】滙證調高友邦1299目標價至100元　不利因素將轉為利好、評級升至「買入」

股市 17:51 2022/02/04

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英美債息走高下，金融股周五向好，友邦 （01299） 半升成。滙豐環球研究近日亦將友邦目標價由96元升至100元，並將評級由「持有」升至「買入」，預期不利該股的因料很快轉為利好因素。友邦周五收報85元，較滙豐環球研究的目標價仍有17.6%的上升空間。

滙豐環球研究指，現時是買入友邦的吸引時間點，因預期多項因素支持該股中期表現。首先，友邦的新業務價值（NBV）錄雙位數增長，有關增長料可轉化為雙位數的內含價值（EV）增長；其次，內地市場的新業務價值仍有空間優於預期；第三，中港「保險通」與兩地可望開關。

英國加息下本地與國際金融股齊揚 【下一頁】

友邦將於3月11日放榜，滙豐環球研究料該股去年度新業務價值33億美元，按年升兩成。EV按年改善6%，至691億美元。稅後營運溢利按年升7%，至64億美元。每股預測派息為1.46港元，較2020至2021年度升8%。

香港與內地封關下，滙豐環球研究預測，本港市場佔友邦的比重已由2018年的41%大減至去年度的19%。市場一直憧憬中港重新通關有助友邦新業務，惟該行質疑通關後購買保單是否旅客的優先事項，而本港保單相較內地保單是否更為吸引亦是疑問。倘若重開邊境的時間早於預期，滙豐環球研究料友邦內地離岸市場保險銷售的NBV、EV及內含價值預期增長（ROEV），將分別重返2018年水平之25%、50%及75%，並推算友邦的公允價值將因此錄4%至15%增長。

相關文章：

【英國加息】英國加息刺激英美短債息彈至多年高　本地與國際金融股齊揚、中銀創兩年半高

【友邦1299】大和：友邦吸納內地補習老師做經紀　料去年新業務價值增17%、3月或增派息

記者﹕余倩敏

 

 

港股 友邦保險（01299） 買入 目標價 內含價值 新業務價值 香港

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