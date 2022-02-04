【HKTVmall】HKTVmall有小部分登記客戶資料被未經授權取覽　未有證據顯示資料被濫用或招致財務損失（第二版）

▲ 【HKTVmall】HKTVmall有小部分登記客戶資料被未經授權取覽 未有證據顯示資料被濫用或招致財務損失

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布，1月26日發現電腦系統出現不正常及可疑的活動。有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽 HKTVmall 的客戶資料。根據現時的調查顯示，HKTVmall的438萬登記客戶資料中，僅有小部份資料被取覽。

HKTVmall已立即採取行動阻截事件，1月27日聘用兩家網絡保安公司進行調查，並進一步加強HKTVmall的網絡及系統之保安措施。現時沒有證據顯示客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。

用戶的登記人稱謂、電郵、生日日期等資料被取覽

被未經授權取覽的資料可能包括： （1） 賬戶登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、及登記及聯絡之電郵； （2） 2014 年 12 月至 2018 年 9 月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話；及 （3） 若客戶曾連結 HKTVmall 賬戶至 Facebook 賬戶或 Apple ID，則可能包括 Facebook 賬戶中之生日日期、Facebook 登記人稱謂、Facebook 電郵或 Apple ID。

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縱使沒有證據顯示有任何客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失，HKTVmall將對因該事件而在HKTVmall進行的任何未經授權的購買行為承擔責任。香港科技探索表示，已將該事件向香港警務署及香港個人資料私隱專員公署報告。並將透過電郵或HKTVmall 的系統訊息通知可能受影響客戶，並向所有受事件影響的客戶表示歉意。

1月份GMV增長24%至7億元

另外，HKTVmall公布1月份商品成交金額（GMV），受惠於農曆新年前效應，以及收緊社交距離限制措施以減少聚集，HKTVmall於今年1月業務表現達至新高，其中包括訂單總商品交易額按年增長23.9%至6.99億元，按月則14.4%；平均每日訂單總商品交易額按年增加23.6%至2250萬元，按月則升14.2%。

1月份平均每日訂單數量按年增32.8%至47,400張，按月則升14.8%。不過，平均訂單值按年下跌6.5%至476元，按月則持平。1月份活躍使用者為15.58億個。HKTVmall今年全年訂單總商品交易額目標介紹75億至80億元。

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（第二版加入1月份GMV）

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