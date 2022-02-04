【二手樓價】藍籌屋苑大減逾12.2%新春沽貨　康怡花園兩房跌穿800萬　創近期成交價新低

新春期間，有買家趁樓價未向上調整趕入市，藍籌屋苑亦錄低價成交。中原地產袁廣達透露，近期業主心態轉弱，願意減價促成成交，康怡花園2月錄得首宗成交，2房單位跌穿800萬元，屬近期新低價。

成交單位為康怡花園A座中層10室，實用面積497平方呎，2房間隔，望會所景。業主11月放盤，叫價900萬元，直至1月減至830萬元，最終以790萬元將單位易手，累積減價110萬元，即約12.2%，折合平均實用呎價15,895元。

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袁廣達指，買家屬於投資者，已物色心水單位近一年，見近期議價空間擴大，即把握機會入市。原業主於1989年以99.5萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利690.5萬元，單位升值6.9倍。

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