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【嘉士伯啤酒】嘉士伯上季收入勝預期　料成本上漲及疫情拖累今年自然經營利潤增長放緩

股市 17:38 2022/02/04

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【嘉士伯啤酒】嘉士伯上季收入勝預期　料成本上漲及疫情拖累今年自然經營利潤增長放緩

啤酒製造商嘉士伯周五（4日）公布第4季財務數據，上季銷售額達到152億丹麥克朗（約182億港元），高過市場預期的147億丹麥克朗（約176億港元）。嘉士伯全年收入666.3億丹麥克朗（約799億港元），按年增13.8%；淨利潤增長14%至 68.46 億丹麥克朗（約82億港元）。嘉士伯表示，由於成本上升和持續的冠狀病毒限制，預計 2022 年自然經營利潤將增長0至7%，低於2021年的12.5%。

嘉士伯提高派息，宣布每股派24丹麥克朗（約28.8港元），高過2020年的22 丹麥克朗，同時計劃啟動 10 億丹麥克朗（12給尖港元）的回購計劃。

嘉士伯首席執行官 Cees 't Hart稱，儘管業務受到疫情的顯著影響，但公司實現強勁營將及利潤增長以及淨現金流，估計疫情顯著增加成本和持續帶來影響，但公司已做好充分準備。

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記者：李哲毅

美股 疫情 丹麥 啤酒 丹麥克朗

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