【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元

▲ 招商永隆與集友於金虎年齊響頭炮，鬥推破頂息。

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福虎年港股攞頭彩，兩間中資行也鬥響頭炮！本周正值跨虎年，僅得兩個交易天，但竟有多達5間大小行調整港元定期存款息，當中4加1減。

先說加息者，集友及招商永隆今天（2月4日）鬥推破頂息，而工銀亞洲及星展亦趕牛年尾班車，本周一（1月31日）加長息。反觀Tom集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）則減短存息，於年廿九（1月31日）出手。

專家預期，下周為金虎年首周，復添內地於年初七（下周一，2月7日）復市，但礙於本港疫情嚴峻，遂料業界普遍仍觀望，只是個別銀行因應本身業務所需而加息吸存，尤其是搶長錢，為下半年的經濟復甦而備戰。

人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇【下一頁】

此外，檢視高息榜，中長息罕現大執位。

先說半年期，集友虎年第一擊推0.9厘特惠息，晉身冠軍，以存款上限1,000萬元計，大戶賺息4.5萬元。然而，縱使匯立調低3個月年息0.1厘、至0.7厘，但卻維持首5,000名新客專享3.88厘的優惠，且以2萬元存款作上限，料賺息194元；計及容許新客再以20萬元限額敘造3個月有0.7厘，收取350元利息。由此推斷，新客合共享4.58厘息，在這GoSave的高息優惠共收取利息544元，惟較上周首推時收取594元利息，如今少袋50元。不過，匯立續問鼎3個月高息王。

至於1年期，星展雖勁加0.15厘，新報0.65厘，但只能打入長息榜第6位。同樣，工銀亞洲調高1年期0.05厘，新息率報0.7厘，位列五甲，卻不敵榜首招商永隆的0.92厘，富邦的0.85厘屈居亞軍。惟招商永隆的超高息屬快閃，只限初四吉日，以存款1,000萬元封頂計，千萬富翁賺盡9.2萬元利息，但須有快趁手。

專家又指，業界吸存有出路，如建行亞洲日前公布，以可持續發展表現掛鈎貸款構建統籌身份，為長實 （01113） 辦理首筆35億元可持續發展表現掛鈎貸款，支持長實持續推動環保營運，貸款已經被全數提用。

1個月HIBOR十連升斷纜 多個短期拆息續創約1年高【下一頁】

此外，1個月拆息跌穿0.2厘，惟3個月拆息連升14天，今天報0.33厘。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，預計聯儲局於3月結束買債後立即開始加息，全年加息四次共1厘，最快第二季度開始縮減資產負債表規模。而1個月港元拆息料反覆上升，但升勢將滯後於聯邦基金利率，且料港匯短期內約在7.8附近徘徊。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源