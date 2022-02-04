【開工利市】打工仔注意！　一文看清各行各業開工利市情況

新年新開始，隨著農曆新年假期的結束，上班族於年初四起亦開始陸續開工。雖然今年仍受第五波疫情影響，令到有不少企業提早派利市，但幸好當中開工利市的金額並未因此「縮水」，利是金額跟往年一樣。

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當中飲食及高檔零售首當其衝，受疫情及抗疫政策影響頗大。太子珠寶鐘錶及潮流手袋品牌FX Creations均表示，今年如往年一樣派100元開工利市。FX Creations董事總經理吳柏濤指：「雖然生意受影響，但為保持員工志氣仍未因此加減金額，故今年利是金額並沒有太大改變。」金紫荊生記粵菜廳負責人黃立仁同樣表示，以餐廳業績，金額難以有所調升，預計與往年不變。

新潔清潔創辦人伍瑞恆指，上年公司業務有所增加，皆因員工上下齊心，共同努力，故今年的開工利市亦會「加碼」，望能藉新年分享公司的喜悅。他透露，利市金額由500元至1000元不等，最高升幅達一倍。電子零件公司佳朗（Caltron Devices Ltd.）開工利市今年則加碼至1,000元，以回饋員工的努力。

運動公關籲 開工利市勿縮水

身兼健身室聯合創辦人及健身教練的林敬良表示，開工利市講求意頭，因此仍會如往年般派開工利市，且金額不變，望大家能共渡時艱。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠透露，今年已預留3萬港元用作封利市，金額以往年一樣。他補充，即使經濟不景氣，作為上司或是老闆都不應在開工利市方面「縮水」，以免制造「公司盈收情況不理想」的錯覺，打擊員工士氣。但因疫情及限聚令影響，減少親友聚會，他估計實際派出的利是數量及所花費的金額比往年少。

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作者：向頌勤、黃顯晴、殷凱怡

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